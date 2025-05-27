Появилось новое видео прилета баллистической ракеты в Чернигове

В сети появилось новое видео прилета баллистической ракеты по военному объекту в украинском Чернигове. Кадры опубликовал российский военкор Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как светящийся объект врезается в землю и появляется яркая вспышка. Звук мощного взрыва доходит до очевидца лишь через несколько секунд.

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Массированный удар по Украине был нанесен 24 мая. Одной из целей, предположительно, называли завод «Антонов» в Киеве, где производят беспилотные летательные аппараты для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Что стало целью для ракет оператично-тактического комплекса «Искандер» в Чернигове — не раскрывалось.