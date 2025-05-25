В Израиле заявили о ракетном ударе, нанесенном из Йемена

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о ракете, запущенной из Йемена. Военные утверждают, что ее удалось перехватить.

В воскресенье, в 10: 50 утра ЦАХАЛ сообщил, что «установлен факт запуска ракеты из Йемена в сторону израильской территории». Системы ПВО Израиля были приведены в готовность, в некоторых районах страны были слышны сирены. Население призвали «следовать оборонительным указаниям Командования тыла».

Через десять минут военные заявили, что им удалось перехватить ракету.

«Вслед за сиренами, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — сказано в сообщении.

Отмечается, что тревога объявлялась в соответствии с протоколом.