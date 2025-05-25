В Турции заявили о создании баз ВВС и ВМФ в Сирии

Турция хочет создать в Сирии две военные базы под предлогом борьбы с терроризмом. Об этом сообщает газета Türkiye, ссылаясь на источники в турецких силовых структурах.

Издание пишет, что Анкара таким образом хочет «оказать помощь» сирийским властям в вопросе безопасности и борьбы с терроризмом.

«Турецкая армия обустроит в Сирии военно-морскую и военно-воздушную базу для борьбы с «ИГ*, — заявили источники.

Отмечается, что пять стран, включая Турцию, проводят регулярные переговоры, посвященные борьбе с ИГ*. Другие четыре страны издание не называет.

Источники говорят, что не исключается встреча президентов Трампа и Эрдогана, на которой они обсудят ключевые проблемы Сирии.

Накануне Эрдоган встретился в Стамбуле с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа и заявил о важности сохранения территориальной целостности арабской республики.

*Террористическая группировка, запрещенная в России