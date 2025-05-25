Она устанавливается в Курской области после освобождения её от ВСУ, объяснил начальник пресс-центра подразделения Ярослав Якимкин.

Он уточнил, что только за последнюю неделю были освобождены Марьино и Локня в Сумской области. Также российские военнослужащие значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.