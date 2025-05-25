Военная разведка США признала резкое усиления стратегических позиций КНДР

Северная Корея достигла наивысшей за последние десятилетия стратегической позиции, продолжая наращивать потенциал, способный угрожать как союзникам США в Северо-Восточной Азии, так и территории самих Соединенных Штатов. Об этом говорится в докладе "Глобальная оценка угроз - 2025", опубликованном на днях Пентагоном.

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Аналитики Разведывательного управления министерства обороны США (DIA) отмечают, что Пхеньян активно развивает ядерные и ракетные технологии, а также укрепляет военное сотрудничество с Россией в рамках "всеобъемлющего стратегического партнерства", подписанного в июне прошлого года.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын чувствует всё большую уверенность в международной легитимности и стабильности своего режима", - говорится в докладе.

"КНДР находится в самой сильной стратегической позиции за десятилетия, располагая средствами, способными угрожать войскам США и их союзникам, и продолжает совершенствовать системы, способные достичь континентальной части США".

Особую обеспокоенность у Вашингтона вызывает продолжающееся развитие Пхеньяном своей программы оружия массового уничтожения. КНДР восстановила ядерный полигон и, как утверждается, "готова провести седьмое ядерное испытание в любое время".

DIA отмечает, что Северная Корея продолжает закупать компоненты для ракетных систем, в том числе при участии граждан третьих стран. Кроме того, страна, по всей вероятности, будет и дальше экспортировать ракетные технологии в третьи страны.

В докладе также большое внимание уделено силам специального назначения КНДР, которые названы "высокоподготовленными".