Операторы дронов группировки войск «Восток» сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Отрадное на южно-донецком направлении.

Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Противник пытался вернуть утраченные позиции у Отрадного на бронемашине MaxxPro и пикапах, но был обнаружен дронами», — написал Руденко.

Военкор добавил, что бронемашины и часть личного состава ВСУ были уничтожены.

Ранее издание The Washington Post рассказало, что Россия сумела значительно обогнать Украину в разработке и массовом производстве оптоволоконных дронов.