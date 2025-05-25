Швеция и Дания послали военную помощь Киеву в виде старых рыболовных сетей

Швеция и Дания передали Украине партию устаревших рыболовных сетей в рамках военной помощи. Об этом в воскресенье, 25 мая, сообщает Yle.

По информации источника, такие сети используются в зоне боевых действий для защиты от российских беспилотников, с которыми сложно справиться из-за их полетной высоты.

— Украинские солдаты натягивают между деревьями сети в вертикальном и горизонтальном положении, что помогает ловить упавшие дроны и боеприпасы, — говорится в материале.

В материале уточняется, что Дания направила Украине сетей на сумму 2,5 миллиона евро. После выхода Великобритании из Евросоюза датские рыбаки лишились доступа к британским водам, и большинство рыболовных сетей оказались невостребованными.

22 мая Киев выступил с предложением для Европы финансировать Вооруженные силы Украины начиная со следующего года. Один из депутатов отметил, что расходы на обеспечение украинских вооруженных сил по безопасности Европы могут составлять небольшую долю ВВП ЕС.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не планирует отправлять миротворческую военную миссию на Украину. Он подчеркнул, что задача страны заключается в охране своих границ и оказании помощи Украине.