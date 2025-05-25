Украинский военный попал в плен через полтора часа после отправки на СВО

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гончаров пробыл в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 1,5 часа, после чего попал в плен. Об этом украинский военный рассказал в беседе с РИА Новости.

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«Это быстро произошло (...) Нас привезли и в этот же день, (...) через часа полтора-два, максимум, я в плен попал. Не рассчитывали, что в окружение попадем», — рассказал Гончаров.

Он отметил, что всего на позиции находились трое бойцов ВСУ. Они сидели в окопе, а российские солдаты подкрались к ним сзади и взяли в плен. Гончаров подчеркнул, что «ничего не успел понять».

23 мая состоялся первый этап нового обмена пленными между Россией и Украиной, который станет самым масштабным за все время специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Киеву передали такое же число военных и гражданских.