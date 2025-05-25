Российский дрон установил рекорд полета над Украиной

Российский беспилотник, замеченный над территорией Украины, установил абсолютный рекорд полета над республикой. Об этом заявил украинский военный эксперт Александр Коваленко, передает издание "Страна".

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"Один из "Шахедов" сегодня над Украиной установил абсолютный рекорд высоты полета — 4 900 метров", - сказал эксперт.

Коваленко не стал уточнять, где именно был замечен российский дрон. По его словам, беспилотник пролетал над материковой частью Украины. При этом военный эксперт отметил, что у сил огневых мобильных групп возникают трудности при попытке сбить российские дроны. Это связано с тем, что беспилотники совершают атаки все с большей высоты, подчеркнул Коваленко.

Накануне газета The Times сообщила, что Россия превзошла Украину в производстве и качестве беспилотников средней дальности. Командир одного из пехотных батальонов ВСУ рассказал изданию, что из-за дронов изменения на линии боевого соприкосновения происходят настолько быстро, что зачастую не работают концепции, реализованные всего месяц назад.