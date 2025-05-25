Бойцам мотострелковой дивизии группировки «Центр» вручили госнаграды в зоне СВО

Военнослужащим мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» вручили государственные награды в зоне проведения спецоперации.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в торжественной обстановке на передовом командном пункте командир дивизии генерал-майор Руслан Макушкин вручил военнослужащим орден Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

Ранее двое бойцов были удостоены звания Героя России за действия на Шахтёрском направлении.

Также добровольцы отряда «БАРС-33» получили государственные награды за боевые заслуги.