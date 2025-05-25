Бойцам мотострелковой дивизии группировки «Центр» вручили госнаграды в зоне СВО
Военнослужащим мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» вручили государственные награды в зоне проведения спецоперации.
Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, в торжественной обстановке на передовом командном пункте командир дивизии генерал-майор Руслан Макушкин вручил военнослужащим орден Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени.
Ранее двое бойцов были удостоены звания Героя России за действия на Шахтёрском направлении.
Также добровольцы отряда «БАРС-33» получили государственные награды за боевые заслуги.