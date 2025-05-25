Губернатор Руденя сообщил о восьми сбитых БПЛА над Тверью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Тверью. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Руденю. В 02:47 мск появилась информация, что над территорией Твери в районе Мигалово силами ПВО сбито пять БПЛА.

По данным властей, пострадавших и разрушений не было. Через 13 минут Руденя сообщил о ликвидации еще трех дронов в том же районе. Работа сил ПВО, уточнил губернатор, продолжается. Незадолго до этого жители Твери рассказали о налете беспилотников на город.

По словам очевидцев, в небе раздались несколько взрывов, а в районе одной из воинских частей слышна стрельба по БПЛА. Вечером 24 мая дежурные средства ПВО за четыре часа уничтожили 95 украинских беспилотников. Больше всего дронов российские военные ликвидировали над Брянской областью — 30.