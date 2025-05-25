Два частных самолета не могли сесть в Вашингтоне из-за военного вертолета

Военные авиадиспетчеры потеряли связь с армейским вертолетом, когда он приближался к Пентагону, из-за чего двум частный джетам не удалось сесть в аэропорту Вашингтона, сообщил CBS News.

Армейский чиновник подтвердил, что 1 мая Пентагон потеряла связь с вертолетом Black Hawk примерно на 20 секунд, когда тот заходил на посадку, сообщил телеканал CBS News.

Авиадиспетчеры в аэропорту оперативно отменили посадку самолета Delta Air Lines Airbus A319 во время первого подлета Black Hawk к Пентагону, так как оба могли оказаться одновременно в одной точке.

По словам главы армейской авиации Мэтью Брэмана, из-за 20-секундной потери связи Пентагон не разрешила Black Hawk приземлиться, поэтому вертолет совершил второй облет Пентагона. Тогда авиадиспетчеры в аэропорту решили отменить посадку второго самолета Embraer E170 авиакомпании Republic Airways.

Армия сообщила в пресс-релизе в пятницу вечером, что причиной потери связи с Black Hawk, как полагают, стало то, что временная антенна находилась в месте, которое не поддерживало связь с вертолетом, когда он заходил на посадку в Пентагоне.