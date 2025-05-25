РФ подняла в воздух семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

Россия подняла в воздух семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщил Telegram-канал "Повернутые на войне".

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"Семь стратегов Ту-95МС в воздухе", - говорится в публикации.

Дополнительные детали на данный момент не сообщаются. До этого Минобороны РФ сообщило, что над территорией России дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа уничтожили 95 украинских беспилотников.

Больше всего дронов российские военные ликвидировали над Брянской областью - 30. 24 мая командующий Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot стали реже сбивать ракеты РФ из-за их модернизации.