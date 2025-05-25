Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией из-за скандала

Власти Уганды решили приостановить военное сотрудничество с ФРГ, обвинив немецкого посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает Monitor.

«Военные Уганды объявили о немедленной остановке всего оборонного и военного сотрудничества с Германией, сославшись на предположительную подрывную деятельность посла Берлина в Кампале», — говорится в публикации.

Издание также сообщает, что во время одной из встреч с командующим силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругабой немецкий дипломат выразил недовольство поведением высокопоставленного военного в социальных сетях, назвав его неприемлемым.

Согласно оценкам аналитиков, инцидент может стать одним из самых значительных дипломатических кризисов в отношениях между Угандой и европейскими странами.

Ранее посол Уганды Мозес Каваалууко Кизиге заявил, что кофе из страны заполнит полки российских магазинов.