Вернувшиеся из плена российские бойцы рассказали о зверствах ВСУ и «Азова»*

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, сообщили о жестоком обращении со стороны украинских военных и членов националистической бригады «Азов»*.

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В частности, они рассказали об избиениях, унижениях и издевательствах. Бойцы, проведшие в плену от нескольких месяцев до полутора лет, утверждают, что особенно тяжелыми были первые сутки, когда пленных жестоко избивали, заставляли заучивать непонятные тексты и произносить их на камеру.

— Зверски, зверски. Избивали, унижали, так, что даже вспоминать не охота, — поделился один из военных в беседе с «Известиями».

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Минобороны отчиталось, что в Россию после обмена с Украиной уже вернулись 270 военнослужащих и 120 мирных жителей, в том числе курян. Ведомство также опубликовало кадры с освобожденными россиянами. Они пройдут полноценный курс реабилитации и лечения. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что 34 жителя Курской области все еще находятся в Сумах, где их удерживают Вооруженные силы Украины.

*Террористическая организация, запрещена в России.