Стало известно о запуске минимум 100 дронов в сторону Украины

Россия запустила минимум 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2» в сторону Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

«Не менее 100 российских БПЛА-камикадзе "Герань-2" вошли в воздушное пространство Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что они движутся в направлении своих целей.

24 мая Военно-воздушные силы Украины сообщили, что по Киеву был нанесен удар с помощью дронов-камикадзе «Герань» и баллистических ракет. Киевский мэр Виталий Кличко тогда проинформировал о работе средств противовоздушной обороны и призвал жителей оставаться в укрытиях.