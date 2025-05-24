Артамонов сообщил о желтом уровне воздушной опасности в Липецкой области

В Липецкой области введен желтый уровень воздушной опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По данным регионального МЧС, этот сигнал означает, что около границы области замечены беспилотники. При этом все службы приводятся в режим максимальной готовности, однако воздушная опасность не влияет на нормальную жизнедеятельность региона. Людей в таких обстоятельствах призывают сохранять спокойствие и следить за информацией от властей и МЧС. До этого глава области сообщил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру города Елец уже вторые сутки. В связи с этим чиновник провел в городе заседание оперативного штаба с участием руководителей всех силовых ведомств. Правительство региона обсуждает дополнительные меры защиты инфраструктуры от атак украинских дронов.