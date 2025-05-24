Зеленский анонсировал третий этап обмена пленными с Россией

Россия и Украина проведут третий этап обмена пленными с Россией 25 мая. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, подчеркнув, что за два дня уже освобождены 697 украинцев.

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«Задача — освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России. Это общая работа для разведок, дипломатов и всего государства», — заявил Зеленский.

24 мая Москва и Киев передали друг другу по 307 украинских и российских военнослужащих, попавших в плен в ходе боевых действий. Это был не первый обмен, состоявшийся в рамках достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Предыдущий обмен прошел 23 мая — тогда РФ и Украина освободили по 270 солдат и 120 гражданских лиц.

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В настоящее время вернувшиеся из украинского плена бойцы Вооруженных сил РФ находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Ожидается, что в скором времени их доставят на российскую территорию. Здесь военнослужащих направят в медицинские учреждения Минобороны РФ для прохождения лечения и реабилитации.