На закрытых британских базах для подготовки украинских военных создают условия, имитирующие реальные боевые действия, включая звуки выстрелов и запахи поля боя. Об этом сообщает газета The Times.

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«Мы стремимся, чтобы все выглядело, звучало и даже пахло как настоящая война», — заявил изданию подполковник Бен Ирвин-Кларк, курирующий тренировки.

На полигонах используют записи стрельбы и работы дронов, а на заборах развешивают внутренности животных для усиления эффекта. Раненых изображают актеры-инвалиды, чьи крики добавляют реализма.

Ирвин-Кларк ранее готовил британских военных к операциям в Ираке и Афганистане. По его словам, часть подготовки включала посещение моргов.

22 февраля бывший боец украинской армии рассказал об обучении в лагере НАТО под Манчестером в Британии для мобилизованных украинцев, откуда он сбежал. По его словам, обучение военных было нацелено на общую подготовку, при этом военнослужащих не учили пользоваться западным оружием. Бывший боец рассказал, что в центре подготовки находились украинцы в возрасте от 25 до 40 лет, при этом критерии отбора для обучения неизвестны. Он подчеркнул, что инструкторы НАТО мало общались с военными. Бойцов в Британии держали за забором с колючей проволокой, выходить в город было строго запрещено, добавил он.