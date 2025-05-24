Похищенную в Ираке россиянку обменяют на атаковавших базы США боевиков

Похищенную в Ираке гражданку России и Израиля Елизавету Цуркову могут обменять на атаковавших американские базы в Иране боевиков. Об этом сообщает Al Hadath.

Цуркова перестала выходить на связь в марте 2023 года в Багдаде. Он отправилась туда по российскому паспорту для защиты научной диссертации Принстонского университета США.

Позже стало известно, что ее похитили и удерживают представители движения «Катаиб Хизбалла».

В результате переговоров боевики согласились отдать Цуркову некоей третьей стороне в обмен на шестерых боевиков, которые участвовали в нападении на базы США на территории Ирана.

Сестра заложницы Эмма выразила надежду на то, что информация является верной, и Елизавета станет свободной в течение ближайших семи – десяти дней.