Белоусову представили быстровозводимые казармы, которые служат 25 лет и более

Министр обороны России Андрей Белоусов во время поездки в войска Московского военного округа ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций. Об этом сообщили в Минобороны России.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга доложил главе военного ведомства, что использование в войсках быстровозводимых модульных зданий в качестве штабов, медицинских пунктов, столовых, казарм и складов позволит существенно повысить мобильность подразделений ВС РФ и создать комфортные условия для проживания военнослужащих, отметили в ведомстве.

"Также представители предприятий промышленности доложили Андрею Белоусову о технологиях, используемых при возведении блочно-модульных конструкций, которые позволяют устанавливать здания на сложном рельефе и в удаленных районах, снижать энергозатраты, уменьшать расходы на эксплуатацию инфраструктуры, эффективно адаптировать блоки к экстремальным температурам и сложным погодным условиям. Среди представленных министру обороны РФ образцов быстровозводимых объектов минимальный срок службы казармы для проживания личного состава составляет 25 лет и более, а для зданий, при производстве которых применяются композитные материалы - не менее 50 лет", - отметили там.

В завершение поездки Белоусов провел рабочее совещание с руководителями предприятий.

"Есть из чего выбрать. Сделать это нужно качественно. Основным критерием качества будет оценка самих военнослужащих с точки зрения их условий для служебной деятельности и боевой работы", - указал министр.

Блочно-модульные городки - это полноценные автономные объекты, которые оснащены всеми необходимыми составляющими системами жизнеобеспечения (электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение, водоотведение). Места проживания укомплектованы мебелью, бытовой техникой. На территории каждого городка оборудуются спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.