Системы Patriot, предоставленные украинским военным со стороны США, стали менее эффективно сбивать российские баллистические ракеты, признал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Военнослужащий уточнил, что российские инженеры улучшили баллистику — ракета летит не по прямой, а совершает маневры. Системе Patriot сложно предвидеть точку перехвата цели, добавил Игнат.

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Кроме того, «Искандеры» оснастили отстреливаемыми ловушками, которые отвлекают ракеты Patriot, заметил начальник управления.

«Думаю, наши партнеры над этим работают, чтобы и эти решения были усовершенствованы в пользу системы [Patriot]», — предположил Игнат.

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла «групповой удар высокоточным оружием наземного базирования» и дронами по украинскому предприятию, производящему ракетное оружие и ударные беспилотники, а также центру радиотехнической разведки и позиции комплекса Patriot.