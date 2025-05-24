Боец РФ после возвращения из плена: «Нас поменяли, Наташ, все нормально»

Бойцы, вернувшиеся в Россию в рамках обмена пленными, стали звонить близким. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В субботу, 24 мая, в рамках стамбульских договоренностей от 16 мая, в Россию вернулись 307 пленных.

Встречавшие военных российские офицеры предоставили им мобильные телефоны для звонков родным.

«Нас поменяли, Наташ, все нормально», — сказал один из военнослужащих.

Мужчина, который беседовал с близкими рядом с ним, пообещал перезвонить, когда прилетит в Москву.

В общей сложности, в Россию за два дня вернулись 577 военнослужащих и 120 гражданских лиц. В ближайшие время ожидается новый обмен.