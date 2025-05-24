Журналист Майкл Драммонд сообщил, что Россия стягивает войска к украинскому «городу-крепости» Харькову. В материале, опубликованном на сайте британского издания Sky News, Москва может готовиться к новому масштабному наступлению на этом направлении.

По словам корреспондента, после освобождения Курской области более 50 тысяч российских военнослужащих сосредоточились на границе с Харьковской областью. Ссылаясь на аналитиков, он утверждает, что у Вооруженных сил России есть «четырехмесячное окно» для прорыва фронта, прежде чем погодные условия начнут ухудшаться.

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«Налицо явная подготовка противника к активным наступательным действиям», — приводит издание слова начальник штаба 13-й оперативной бригады Андрея Помагайбуса.

В свою очередь, военный аналитик Sky News Майкл Кларк заявляет, что среди переброшенных к границе Харьковской области — бойцы элитных частей, в том числе подразделения ВДВ. По его словам, российские войска могут готовиться к крупному наступлению на Харьков и Сумы.