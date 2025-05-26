Названо самое эффективное оружие России

Одним из самых эффективных видов оружия в арсенале России являются баллистические ракеты. Об этом заявили в The Washington Post.

По данным издания, ПВО Украины на прошедших выходных не смогли перехватить ни одну из девяти запущенных ВС РФ баллистических ракет «Орешник». Против них не сработали даже новейшие ракеты американской системы ПВО Patriot.

«Их скорость, размеры и невозможность их перехватить сделали баллистические ракеты одним из самых эффективных видов оружия в арсенале России, особенно против объектов инфраструктуры», — говорится в тексте.

Представитель разведки в беседе с WP указал, что Украина по-прежнему остро нуждается в боеприпасах к Patriot и системах перехвата баллистических ракет, поскольку накопленные при бывшем президенте США Джо Байдене запасы истощаются, однако администрация Дональда Трампа не хочет отправлять новые ракеты.

Напомним, что «Орешник» представляют собой баллистические ракеты средней дальности. Впервые о них стало известно в ноябре 2024 года.