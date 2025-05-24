Министр обороны Финляндии оценил «угрозу» со стороны России

Финны могут быть совершенно спокойны, Россия не угрожает Финляндии, хотя наращивает военное присутствие в Балтийском море и защищает танкеры с помощью вооруженных сил. Такое заявление сделал министр обороны Финляндии Антти Хаккянен, сообщает «Интерфакс».

В субботу министр дал интервью финским СМИ. Он сказал, что не видит «никакой непосредственной угрозы для Финляндии». При этом Россия укрепляет военный потенциал и якобы «является агрессивным и опасным соседом для всей Европы».

«Люди могут быть совершенно спокойны, даже несмотря на то, что Россия идет на эти перестановки и является немного более опасным соседом», — сказал Хаккянен.

По его словам, Россия стала более активно действовать в Балтийском море. Новой особенностью стало то, что Россия защищает танкеры в узком проходе Финского залива. Гражданские суда идут в сопровождении вооруженных сил.

Также, по оценке финского министра, Россия наращивает военную концентрацию вблизи восточной границы Суоми. При этом у Хельсинки «хорошая ситуация с безопасностью», включая тесные контакты с союзниками по НАТО и администрацией Трампа.

На этой неделе сообщалось, что Россия задержала в Балтийском море танкер страны НАТО.