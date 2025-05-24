Появилось видео освобождения Отрадного в ДНР

Появились кадры освобождения населенного пункта Отрадное в ДНР. Видеозапись предоставили в Минобороны РФ.

«Решительными и напористыми действиям штурмовики-забайкальцы, активно поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции противника и выбили его за пределы населенного пункта», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что освобождение населенного пункта проходило силами 29-й гвардейской армии группировки войск «Восток». Всего было зачищено около 200 зданий. После завершения освобождения Отрадного, военнослужащие развернули триколор.

Ранее сообщалось об освобождении двух населенных пунктов в ДНР - Ступочки и Отрадное.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.