В Минобороны раскрыли подробности мощного прилета по Киеву

Российские военные нанесли групповой удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве. В Минобороны РФ раскрыли подробности ночной атаки. По данным ведомства, атака была проведена с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты», — говорится в сообщении представителей Минобороны РФ в telegram-канале ведомства.

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Там отметили, что атала велась высокоточным оружием наземного базирования, а также и беспилотными летательными аппаратами.

В ведомстве уточнили, что объектами атаки стали предприятие украинского ВПК, специализирующееся на производстве ракетного вооружения и ударных дронов, а также центр радиотехнической разведки и позиция американского зенитного ракетного комплекса Patriot. По заявлению министерства, все поставленные задачи по уничтожению этих объектов выполнены успешно.

В ночь на 24 мая в Киеве было зафиксировано множество взрывов. Российские военные корреспонденты сообщают, что удар был нанесен по заводу «Антонов», на котором, как утверждается, производится беспилотная техника для нужд Вооруженных сил Украины.