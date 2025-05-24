Российские войска сбили украинский МиГ-29

Российские силы ПВО сбили украинский сверхзвуковой истребитель МиГ-29, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Расчеты сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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В ведомстве уточнили, что в ночь на 24 мая ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, удары были нанесены по центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 российская ракета класса уничтожила истребитель МиГ-29 ВСУ после короткой «погони».