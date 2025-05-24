Российские военные взяли под контроль Локню

Российские Вооруженные силы освободили село Локня в Сумской области Украины. Об этом сообщили в Минобороны, подробности приводятся в Telegram-канале ведомства.

© Lenta.ru

В ведомстве разъяснили, что российские военные из группировки «Север» выбили противника и взяли под контроль населенный пункт, бои за который продолжались длительное время.

Кроме того, по информации Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Ступочки в Донецкой народной республике (ДНР).