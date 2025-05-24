Появилось видео огромного военного кладбища на Украине

Житель Украины опубликовал видео бесконечного военного кладбища в своем городе.

Над уходящими к горизонту аллеями вьются сотни желто-голубых флагов и бурые знамена подразделений, в которых погибли лежащие в земле солдаты.

"Смотрите. Такова цена свободы - чтобы вы не забывали, украинцы. Смотрите, сколько их", - говорит оператор.

Некоторые могилы совсем свежие: песчаные надгробия прикрыты парой венков.

Автор видео подходит к могиле, которую закапывают. В ней лежит солдат с позывным "Таксист".