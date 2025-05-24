Появилось видео огромного военного кладбища на Украине
Житель Украины опубликовал видео бесконечного военного кладбища в своем городе.
Над уходящими к горизонту аллеями вьются сотни желто-голубых флагов и бурые знамена подразделений, в которых погибли лежащие в земле солдаты.
"Смотрите. Такова цена свободы - чтобы вы не забывали, украинцы. Смотрите, сколько их", - говорит оператор.
Некоторые могилы совсем свежие: песчаные надгробия прикрыты парой венков.
Автор видео подходит к могиле, которую закапывают. В ней лежит солдат с позывным "Таксист".
"Смешно слушать рассуждения о "цене свободы". Какая свобода на Украине? Люди боятся выйти на улицу, их ловят, как собак. За такую свободу они умирают?", - пишет Military Theme Z.