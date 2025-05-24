Появилось видео прилета 20 "Гераней" подряд в завод "Антонов" под Киевом

Дежуривший в ночь на 24 мая охранник снял на телефон атаку двух десятков реактивных БПЛА "Герань-2" на украинский авиазавод "Антонов".

Место съемки находится рядом с предприятием, некоторые взрывы раздались совсем рядом.

Другие - подальше, из чего можно сделать вывод, что дроны били по разным объектам, разбросанным по обширной площадке авиазавода.

Появились кадры крупного пожара на заводе "Антонов" под Киевом

На местах прилетов возникли крупные пожары.

Завод "Антонов" - крупнейшее промышленное предприятие Украины, занимавшееся производством самолетов одноименного КБ. После начала СВО завод перешел на выпуск дронов и другой военной продукции.