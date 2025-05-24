На Западе раскрыли новую тактику России на Украине

Россия применяет на Украине тактику «тройного удушения», пишет обозреватель Верити Боуман в статье для The Telegraph.

По ее данным, тактика российских войск объединяет в себе три элемента: наземные штурмы изматывают ВСУ, атаки БПЛА ограничивают мобильность киевских войск, а удары планирующих авиабомб разрушают укрепления.

«Это довольно затяжной способ ведения конфликта. Эти три элемента ставят противоречивые задачи перед украинскими военными», — пояснил научный сотрудник по вопросам сухопутных войн Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнольдс.

Власти Киева сообщили о новой тактике России при ночной атаке

Первые признаки применения этой практики появились в прошлом году, в этом году она получила расширенное применение.

«Вся российская армия использует стратегию треугольника. Мы называем это стратегией и битвой на истощение», — заявил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

По мнению аналитика, Россия активно использует свои ключевые преимущества перед Украиной — постоянное снабжение солдатами и способность быстро производить беспилотники и планирующие бомбы.

Сочетание тактики и преимуществ позволило российским войскам взять в прошлом году по контроль 3800 квадратных километров территории, заметила Боуман.