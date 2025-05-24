«Жуткие цифры»: Прилепин назвал количество гражданских пленных на Украине

Около 13 000 политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине. Такую цифру назвал подполковник Росгвардии, политический деятель, писатель Захар Прилепин, передает ТАСС.

Прилепин охарактеризовал массовое возвращение гражданских лиц как «небывалое событие», впервые случившееся за время СВО.

Он отметил, что его штаб уже два года борется за пророссийских политических заключенных, которых надо вернуть в Россию. Штаб составляет списки на основе обращений родственников и анализа ситуации на Украине.

По словам подполковника Росгвардии, известно о тысячах политических заключенных и гражданских пленных.

«Жуткие цифры: еще порядка 13 000 политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении [на Украине]», — сказал Прилепин.

Накануне произошел массовый обмен пленными в рамках договоренностей, достигнутых 16 мая в Стамбуле. С подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц.

Обмен планируется продолжить в ближайшие дни.