Появились кадры крупного пожара на заводе "Антонов" под Киевом

Жители Киева и спутники NASA зафиксировали мощные пожары на площадке авиазавода "Антонов" в пригороде Киева.

Предприятие, с началом СВО перешедшее на выпуск БПЛА для украинской армии, в ночь на 24 мая подверглось комбинированной атаке дронов и баллистических ракет.

Власти Киева сообщили о новой тактике России при ночной атаке

Жители украинской столицы и военные каналы сообщают о сотнях взрывов на площадке предприятия и в самом Киеве. Затем на авиазаводе возник пожар настолько крупный, что его было видно из космоса.

Перед ударом по "Антонову" ВС РФ атаковали "Искандерами" позиции системы ПВО Patriot в киевском международном аэропорту Жуляны.