Стало известно об ударе по одному из ключевых заводов на Украине

Lenta.ru

Появились данные об ударе по одному из ключевых заводов на Украине. Как стало известно Telegram-каналу Shot, речь идет о предприятии «Антонов» в Киеве, обеспечивающем Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами.

Стало известно об ударе по одному из ключевых заводов на Украине
© Lenta.ru

Как заявило издание, ночью в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы.

Военкоры утверждали, что удары пришлись по военным объектам. Кроме того, по их сведениям, пожар возник на заводе «Антонов», входящем в структуру «Укроборонпрома».

Предположительно, также были поражены объекты ВСУ в Сумской области, Днепропетровской и Полтавской областях.

До этого власти Киева сообщили о новой тактике России при атаке 24 мая.

Еще раньше украинский блогер Анатолий Шарий рассказал, что в Киеве перестала работать система противовоздушной обороны. Он распространил несколько снятых очевидцами видео, на которых слышно, как ударные дроны атакуют цели, не встречая сопротивления.

Военные новости
Анатолий Шарий
Укроборонпром
АНТК "АНТОНОВ"
Киев
Украина