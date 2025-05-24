Военкоры назвали одну из целей комбинированного удара по Киеву

Одной из целей комбинированного удара Вооруженных сил (ВС) России по Киеву был завод «Антонов». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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Отмечается, что на предприятии производят дроны, которыми враг осуществляет налеты на территорию России.

На Украине заметили странную деталь в ночной атаке на Киев

Украинская столица подверглась одному из самых масштабных налетов с начала специальной военной операции (СВО). В продолжавшейся более шести часов атаке были задействованы ударные дроны «Герань» и баллистические ракеты.

При этом украинский блогер Анатолий Шарий заметил странную деталь. Он указал на тот факт, что система противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве работала «очень вяло».