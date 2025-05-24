Командование ВСУ прибегло к тактике «затыкания дыр»

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Курской области применило тактику «затыкания дыр». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.

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«После больших неудач в Курской области и с начала массового отступления ВСУ с данного участка, противник активно вел хаотичную переброску войск в приграничные районы, пытаясь «заткнуть бреши» в оборонительных порядках», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что данная тактика украинских войск заключалась в перемешивании личного состава из разных подразделений. Таким образом, бойцы одной бригады могли участвовать в боевых действиях сразу на нескольких направлениях, отметил собеседник агентства.

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Накануне командир сводного отряда разминирования МЧС РФ с позывным «Пилат» сообщил, что на брошенных позициях ВСУ в Курской области были обнаружены самодельные боеприпасы с неустановленными химическими веществами. Он уточнил, что находка представляет собой бутылки с прикрученными к ним взрывателями.

22 мая командир отряда разминирования Международного противоминного центра с позывным «Кубинец» сообщил, что специалисты очистили от взрывоопасных предметов более 38 тыс. гектаров территории Курской области. При этом, по его словам, работы еще осталось «достаточно много».

Ранее российские военные уничтожили планировавшие атаковать Курскую область войска ВСУ.