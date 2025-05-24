Киев подвергся одному из самых масштабных налетов с начала СВО

Киев подвергся одной из самых масштабных атак с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

В продолжающемся уже более шести часов налете задействованы ударные дроны «Герань», а также баллистические ракеты. В городе фиксируются пожары, также сообщается о разрушениях от работы систем противовоздушной обороны.

На Украине заметили странную деталь в ночной атаке на Киев

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» подсчитал, что в Киеве прозвучали сотни взрывов.

В некоторых районах украинской столицы ПВО действует активно, в других — практически не работает. В частности, ранее сообщалось, что до десяти беспилотников смогли беспрепятственно поразить одну цель.