В США сделали прогноз об исходе СВО

Lenta.ru

Спецоперация (СВО) на Украине завершится тем, что Киев будет вынужден подписать капитуляцию. Такой исход конфликта спрогнозировал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В США сделали прогноз об исходе СВО
© globallookpress.com
«Некоторые говорят, что России придется пойти на уступки. Нет. Они не только никому не должны, но и не станут это делать. Они победят, и Украина будет вынуждена безоговорочно капитулировать», — сказал он.

По его словам, разговоры о необходимости уступок со стороны России являются попыткой ослабить более сильную сторону. Джонсон добавил, что за нынешнее положение Украины ответственны США и страны НАТО, поскольку без их помощи конфликт не зашел бы так далеко.

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Ранее Джонсон заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало публично критиковать предложение американского лидера Дональда Трампа о признании Крыма российским.

«Вместо этого королева драмы воспряла и начала вопить во все стороны», — сказал он.

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