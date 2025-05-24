Спецоперация (СВО) на Украине завершится тем, что Киев будет вынужден подписать капитуляцию. Такой исход конфликта спрогнозировал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Некоторые говорят, что России придется пойти на уступки. Нет. Они не только никому не должны, но и не станут это делать. Они победят, и Украина будет вынуждена безоговорочно капитулировать», — сказал он.

По его словам, разговоры о необходимости уступок со стороны России являются попыткой ослабить более сильную сторону. Джонсон добавил, что за нынешнее положение Украины ответственны США и страны НАТО, поскольку без их помощи конфликт не зашел бы так далеко.

Путин: результатом СВО должен стать долгосрочный мир

Ранее Джонсон заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало публично критиковать предложение американского лидера Дональда Трампа о признании Крыма российским.