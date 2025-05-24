В РФ появился истребитель с ИИ-помощником

В российский многоцелевой одноместный истребитель Су-57 внедрен ИИ-помощник, фактически являющийся вторым пилотом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в «Рособоронэкспорте».

«Российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) внедрила систему искусственного интеллекта (ИИ) для поддержки пилотов многоцелевого одноместного стелс-истребителя Сухого Су-57», — поделился собеседник агентства.

По его словам, систему, дающую пилоту подсказки в критические моменты, также будут экспортировать в другие страны. С помощью ИИ пилот сможет сосредоточиться на более важных задачах в сценариях боевых действий, таких как применение оружия.

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До этого в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) сообщали, что истребитель пятого поколения Су-57Э начнет эксплуатироваться за рубежом уже в этом году.

19 мая американский журнал Military Watch Magazine сообщил, что боевой потенциал истребителя Су-57 вырастет после модернизации. Обновленная версия самолета получит новую радиолокационную станцию, которая повысит ситуационную осведомленность летчика, а также расширенный планер для обеспечения большей аэродинамической подъемной силы и улучшенной устойчивости на сверхзвуковых скоростях.

Ранее стало известно о проблемах с F-35 из-за лицензий на металлы в Китае.