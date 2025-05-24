Вернувшиеся из плена российские военные обратились к Путину

Вернувшиеся из украинского плена российские военные обратились к президенту РФ Владимиру Путину и главе Белоруссии Александру Лукашенко, поблагодарив их. Об этом сообщают «Вести».

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«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», — сказал военнослужащий.

Другой военный также поделился радостными эмоциями от возвращения домой.

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«Было очень тяжело, но мы преодолели все трудности — и теперь мы дома. Рады, что наша страна нас не забыла», — сказал он.

Ранее Минобороны России показало кадры с вернувшимися из украинского плена мирными гражданами. На кадрах видны россияне разных возрастов, которых сажают в автобус вместе с личными вещами. Некоторые из них не смогли сдержать эмоций.