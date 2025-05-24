The Times: Россия побеждает Украину в работе с FPV-дронами

Россия обогнала Украину в сфере производства БПЛА. Это существенно повлияло на ход боевых действий в зоне конфликта, считают британские обозреватели.

«Москва вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев в производстве и использовании FPV-беспилотников средней дальности и их оптоволоконных модификаций, изменивших зону соприкосновения. Часто невосприимчивое к помехам, новое поколение серийных дронов оказывает физическое воздействие на обустройство фронта протяженностью 1200 км» — указано в публикации The Times.

ВХ: российские FPV-дроны стали долетать до Харькова

Ранее западные СМИ отмечали, что российские военные активно перевооружаются, в том числе внедряя оптоволоконные дроны, которые сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Бойцы ВСУ уже не раз жаловались, что модифицированные БПЛА ВС РФ таят смертельную грозу для украинских формирований, пишет «Общественная служба новостей».