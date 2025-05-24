На Украине сообщили об ударе «Гераней» по Киеву

По Киеву был нанесен удар с помощью дронов-камикадзе «Герань» и баллистических ракет. Об этом сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Украины, передает «Страна.ua».

В ночь на субботу, 24 мая, в столице прогремели взрывы. Киевский мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Россия атаковала Киевскую область рекордным числом дронов

Кроме того, стало известно об ударе Вооруженных сил (ВС) России по целям в Одессе. При атаке были задействованы новые ударные дроны, которые «визуально схожи с "Ланцетом", но имеют больший размер и усиленную боевую часть».