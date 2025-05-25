Марочко: ВС РФ за неделю вклинились в оборону ВСУ у Двуречной

Армия РФ, несмотря на серьезное сопротивление подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), за неделю вклинилась в оборону ВСУ у Двуречной Харьковской области на широком участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За минувшую неделю в районе населенного пункта Двуречная - или так называемом двуреченском плацдарме - естественно линия боевого соприкосновения не была статичной и наши военнослужащие продвигались на многих участках фронта, где это было возможно. Противник здесь сопротивляется, сопротивляется довольно-таки серьезно, но вместе с тем наши войска имели успех на ряде участков местности за истекшую неделю. Продвижение было небольшим в глубину обороны противника, но на очень широком участке фронта", - сказал он.

18 мая Марочко сообщал ТАСС, что российские подразделения за неделю на многих участках двуреченского плацдарма выровняли линию фронта. По его словам, бойцы РФ создали несколько участков для дальнейшего продвижения.