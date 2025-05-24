В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена

Самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье. Кадры в своем Telegram-канале опубликовал телеканал «Звезда».

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По информации телеканала, на борту находились 270 военных.

«В Москве они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

В Минобороны раскрыли местонахождение возвращенных из плена россиян

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее в России заявили, что Зеленскому некого обменивать по формуле «1000 на 1000».