Китайцев возмутили атаки Украины на Москву

Попытки Украины атаковать Москву с помощью БПЛА вызвали гнев у китайских пользователей портала Гуаньча. Их комментарии приводит РИА Новости.

По мнению одного из пользователей, конфликт между Россией и Украиной требует мирных переговоров и, пока США и Европа «не пойдут на компромисс, бои продолжатся».

«Киев не может победить на поле боя и атакует Москву. Разве это не поведение типичного террориста?» — спросил другой.

Его поддержал еще один пользователь Гуаньча, указав, что, кроме создания паники и жертв среди мирного населения, атаки Украины на столицу РФ никак не могут повлиять на обстановку на поле боя и дальнейшее развитие конфликта. При этом данные действия «дают Москве повод для более радикальных, жестоких и ожесточенных военных действий», убежден он.

«Зеленский ставит Киев на карту», — заключил другой пользователь.

Ранее МИД РФ заявил, что с 20 по 23 мая Украина, используя БПЛА, совершила 788 атак на территорию Россию, включая Москву и Подмосковье. В ведомстве пообещали «адекватный ответ» на действия Киева.