Военкоры сообщили о взрывах в Киеве в районе позиций ЗРК Patriot

Взрывы прогремели в районе международного аэропорта Жуляны в Киеве, сообщает "Военный обозреватель".

Отмечается, что там "развернут позиционный район американских ЗРК Patriot".

По данным военкоров, 40 дронов-камикадзе "Герань-2" летят на Киев.

Ранее стало известно о взрывах в украинской столице, где объявлена воздушная тревога. По заявлению киевских властей, в Голосеевском районе города якобы зафиксировано падение обломков дрона.

Накануне Минобороны РФ показало кадры удара оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по позиции американского ЗРК Patriot в Днепропетровской области.

В военном ведомстве отметили, что в результате удара были поражены РЛС, кабина управления и две пусковые установки американского ЗРК.