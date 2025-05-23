Самолет с освобожденными бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье

Самолет с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. В Москве они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

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На опубликованных кадрах бойцы выходят из самолета. В руках они держат развернутый российский флаг.

В пятницу 23 мая состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Стороны передали друг другу по 270 военнослужащих и по 120 гражданских лиц. Это только первый этап масштабного обмена по формуле «1 000 на 1 000».