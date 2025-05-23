В России раскрыли приоритеты Киева в вопросах обмена

Киеву в вопросах обмена есть дело лишь до бойцов батальонов «Азов» и «Айдар» (признаны в России террористическими организациями и запрещены). Приоритеты украинской стороны раскрыл командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС.

Как утверждает Алаудинов, есть пленные, которые «сидят уже и третий год».

«И украинские у нас сидят, которых они не забирают и не хотят обменивать, потому что им есть дело только до "азовцев" и "айдаровцев"», — рассказал он.

В пятницу, 23 мая, состоялся первый этап нового обмена пленными между Россией и Украиной. В РФ вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских, в том числе захваченных Вооруженными силами Украины (ВСУ) жителей Курской области.

Ранее военнопленный солдат нацбатальона рассказал, что пленные военнослужащие ВСУ обиделись на Киев из-за того, что в первую очередь обмену подлежали бойцы бригады «Азов».